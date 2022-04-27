Исключений не будет: газ отключат всем противникам рубля – Песков

Отключение от поставок газа недружественных стран, не желающих оплачивать голубое топливо рублями, будет происходить поэтапно, в соответствии с графиком платежей «Газпрому» каждого отдельного европейского покупателя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя шум вокруг сегодняшнего прекращения поставок газа Болгарии и Польше, не желающих платить по новой схеме.

По его словам, для тех кто согласится, подача возобновится.

«По мере того, как будет подходить срок оплаты, если потребители откажутся платить по новой системе, указ президента, конечно же, будет выполняться. Оплата в надлежащей форме будет основанием продолжения поставок», – отметил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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