Глава комитета ГД по энергетике прокомментировал «потерю польского газового рынка»

Россия нисколько не потеряет в объёмах продаваемого Европе газа после отключения от поставок Болгарии и Польши.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, необходимое Польше количество российского газа докупит «для себя» по рублёвой схеме любая европейская страна и перепродаст его Варшаве.

«Газа всё равно больше не станет в Европе. Ну не будем поставлять в Польшу, будем поставлять в Германию. Газа-то больше не стало, поэтому баланс всё равно будет соблюдаться. И кто купит – Германия или Польша, для нас какая разница? Просто отдельные страны становятся чуть больше энергонезависимыми от России, но их зависимость от других возрастает», – отметил Завальный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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