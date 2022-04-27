В Крыму новорожденного выбросили в выгребную яму

Крымчанка выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, трагедия произошла в селе Столбовое Сакского района в начале марта. 35-летняя женщины родила ребенка и выбросила его в выгребную яму общественного туалета.

Выяснилось, что крымчанка нигде официально не работает, при этом содержит двух детей 15 и 17 лет, в женской консультации в связи с беременностью не наблюдалась, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка). Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, а также дать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Симферополь, Олег Яковенко

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