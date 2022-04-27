«Портал в ад»: житель Севастополя более 6 лет держит в страхе соседей

Житель Севастополя открыл в собственной квартире «портал в ад» и более 6 лет держит в страхе соседей. История разворачивается в доме №29 по улице Героев Бреста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2015 году у одного из обитателей дома умерла мать, и мужчина пустился во все тяжкие: устраивает в квартире чуть ли не ежедневные пьянки, не платит за коммуналку. За это его отключили от всех благ цивилизации, но мужчина самостоятельно подключился ко всем коммуникациям, чем привел в ужас остальных жильцов дома.

«Квартиры соседей снизу топило 9 раз, а дом, по словам газовщиков, чуть не взлетел на воздух из-за самовольного подключения, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Люди боятся, что однажды всё кончится катастрофой, но полиция разводит руками: оснований для возбуждения дела нет. Коммунальщики же помнят адрес квартиры наизусть: устранять последствия веселья приходится регулярно».

Севастополь, Олег Яковенко

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