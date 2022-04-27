В центре Симферополя собираются снести историческую застройку

Старый город в Симферополе ждет комплексная застройка. Об этом сообщила главный архитектор РК Ирина Соловьева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о микрорайоне, расположенном в центре крымской столицы в пределах улиц Ленина, Севастопольской, Крылова и Красноармейской. Образовался на месте крымскотатарского городка Ак-Мечеть и к концу XVIII века состоял из нескольких улочек, застроенных домами азиатского типа. В настоящее время к старому городу относят также и часть примыкающих кварталов малоэтажной европейской застройки XIX века.

Микрорайон очень живописный, но ветхий: большинство домов находятся в аварийном состоянии, есть проблемы с канализацией, освещением, дорогами.

В 2015 году главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов говорил, что старый город не будут застраивать многоэтажным жильем. Однако в 2018 году главный архитектор РК Ирина Соловьева объявила о намерении провести в микрорайоне реновацию и снести все ветхое жилье.

Теперь она к этой идее вернулась: «Есть некая концепция всю эту часть – старый город определить под комплексное развитие территории. Территории там большая – более 70 гектаров. Поэтапно, волнообразно старый город превращать в современный город с предоставлением согласно действующему законодательству тех квадратных метров, которые люди имеют на правах собственности. Эта тема очень сложная, очень ранимая, связанная с судьбами людей, но она стоит в моей повестке», – сообщила главный архитектор на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Пока окончательного решения по застройке старого города не принято, но к этому вопросу придется вернуться в любом случае, отметила Соловьева, подчеркнув, что свободные площадки под застройку в крымской столице заканчиваются.

Куда будут переселять обитателей старого города (а в микрорайоне проживают около 50 тысяч человек), пока, походе не думали. Тем более что процесс реновации будет развиваться не быстро: сначала нужно внести соответствующие изменения в генпланы и правила землепользования, потом разработать и утвердить проекты застройки, через аукционы определить подрядчиков и только потом приступать к сносу.

С другой стороны, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поставил задачу в течение 3 лет насытить Крым жильем всех ценовых категорий. Учитывая, что строить в Симферополе уже практически негде, а старый город находится в центре, процесс его уничтожения может начаться довольно скоро.

Севастополь, Олег Яковенко

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