Власти Херсонщины гарантируют поставку воды в Крым

Вода по Северо-Крымскому каналу будет гарантированно поставляться на полуостров. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. Чере6з несколько недель запустили первую насосную станцию, чтобы пропустить воду дальше – до поселка Советский. К концу марта канал полностью заполнился и к нему подключились крупные промышленные предприятия на севере полуострова.

На этой неделе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что график работ по реконструкции Северо-Крымского канала будет утвержден в мае.

«Его основное назначение – для сельского хозяйства. Если мы часть воды оттуда будем отбирать для потребления, это дополнительная очистка. Сейчас Крымский водоканал проходит активное обследование. По итогам посмотрим – какой объем финансирования на него потребуется. Но эти деньги у нас в бюджете есть, поскольку они были запланированы на водоснабжение. В ближайшее время уже поймем объем затрат, в мае утвердим график работ по каналу».

Украинские соседи уверяют: перебоев с водой не будет: «Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов, – цитирует Стремоусова РИА Новости. – Мы не допустим повторения водной блокады Крыма».

Чиновник добавил, что в области уже проходят задержания местных чиновников и радикалов, отдававших приказы и причастных к блокадам Крымского полуострова.

Напомним, до 2014 года около 85% процентов потребностей Крыма в пресной воде закрывалось через Северо-Крымский канал. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Херсон, Олег Яковенко

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