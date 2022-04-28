Вокруг Севастополя становится больше хищников

В окрестностях Севастополя растет число волков и лис.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в 2019 году регулировать популяции этих животных не требовалось. В 2021 году были изъяты из естественной среды 2 волка и 5 лисиц. В этом году Севприроднадзор выпустил приказ об изъятии уже 35 волков и 37 лисиц. При этом охота в севастопольских лесах запрещена.

«Наши сотрудники и сотрудники подведомственных учреждений имеют охотничьи билеты, и производят регулирования численности, а не охоту, – пояснила глава ведомства Юлия Гаврилова. – Устанавливаются фотоловушки, выясняются места их обитания. Животные, в зависимости от ситуации, подходящим способом изымаются из окружающей среды».

В соседнем Крыму с проблемой столкнулись гораздо лучше: уже в 2018 году популяция превысила норму на 15% и ее начали принудительно сокращать.

Севастополь, Лиана Макоба

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