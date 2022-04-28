Херсонская область переходит в рублевую зону – об этом сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переход начнется 1 мая и займет около 4 месяцев. В этот период рассчитываться в регионе можно будет и рублями, гривнами. С сентября область планирует полностью отказаться от украинской валюты.

Напомним, Херсонская область полностью перешла под контроль российских войск в середине марте. Практически сразу же местные фермеры повези свою продукцию в Крым. Поскольку 80% экономики Херсонщины обеспечивает аграрный сектор, власти и предприниматели региона заинтересованы в тесном сотрудничестве с полуостровом. Например, на это неделе начались массовые поставки клубники.

Херсон, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»