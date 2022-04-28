В Севастополе отмечается очередной скачок заболеваемости ковидом

В Севастополе отмечается очередной резкий откат заболеваемости ковидом в сторону роста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после 11 случаев, зафиксированных 26 апреля, вчера было выявлено 64 вновь заболевших. Выросло и число летальных исходов: за минувшие сутки скончались 3 горожанина.

Откат, но несущественный, отмечен и в Крыму: 26 апреля зарегистрировано 59 новых случаев, 27 апреля – 64. Подобные колебания происходят в РК постоянно. Для Севастополя же характерен скачкообразный график, когда после нескольких дней существенного снижения выявляемость коронавируса резко идет вверх.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»