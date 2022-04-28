ФСБ сообщило предотвращении теракта в Крыму

ФСБ сообщило предотвращении теракта в Симферополе.

По данным ведомства, готовился взрыв в одном из торгово-развлекательных комплексов крымской столицы. По информации спецслужб, теракт готовил живущий в Крыму бывший украинский морпех, действиями которого руководили националисты из полка «Азов».

34-летний мужчина задержан, у него изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и экстремистские материалы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Симферополь, Олег Яковенкго

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