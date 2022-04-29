Очистка с уценкой: власти Крыма выстраивают причудливые отношения с подрядчиками

Глава Крыма Сергей Аксенов на треть уменьшил стоимость керченских канализационно-очистных сооружений: единственному подрядчику сначала пообещали более 5 млрд руб, потом поссорились с ним, а теперь за ту же работу предложили менее 4 млрд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 9 апреля прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов назначил единственным подрядчиком строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция Бондаренковских КОС г. Керчь» с ценой 5 млрд 375 млн руб московскую компанию ООО «Современные системы реновации». Интересно, что в тот же день в этом ООО сменился директор.

Из выделенной суммы стоимость выполнения проектно-изыскательских работ должна была составить 75 млн 203 тыс. Остальное – строительные работы.

Срок окончания контракта назначили на 31 декабря 2024 года, авансовый платеж составил 0,5% от цены контакта, то есть почти 27 млн руб. Аванс был выплачен, проектные работы выполнены, ООО «Современные системы реновации» на своем сайте сообщило, что приступило к реализации проекта, строительно-монтажные работы планируют начать во втором квартале 2022 года.

Но 8 февраля 2022 года контракт между Инвестиционно-строительным управлением РК и «Современными системами» был расторгнут «в связи с существенным изменением обстоятельств и как следствие невозможностью достижения результатов работ».

Потом на сайте госзакупок прояснились «изменения обстоятельств»:

«Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом». Более того, появилась претензия о взыскании неустойки – 100 тыс руб.

Но на этом история не закончилась. 6 апреля нынешнего года Аксенов издал новое распоряжение (№ 359-рг): он отменил свое же прошлогоднее распоряжение о назначении единственного подрядчика реконструкции Бондаренковских очистных.

В Керченкском филиале ГУП «Вода Крыма» в ответ на устную просьбу «Нового Дня», прояснить текущую ситуацию на объекте посоветовали обратиться с официальным запросом.

Агентство направило два одинаковых запроса – в ГУП «Вода Крыма» и его Керченский филиал. Симферопольская контора обращение проигнорировала. Из Керчи директор по строительству Э.Г. Щеголев ответил: «не представляется возможным дать пояснения о фактическом положении дел на объекте и о причинах расторжения контракта»

Но оказалось, что и это не финал странной истории взаимоотношений крымских чиновников с подрядчиками, ищущими счастья на полуострове.

14 апреля 2022 года последовало очередное распоряжение Сергея Аксенова (№ 408-рг). Назначен новый единственный подрядчик по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция Бондаренковских КОС г. Керчь». Это то же ООО «Современные системы реновации». Изюминкой комбинации является новая цена контракта. Теперь проектирование и строительство очистных стоит 3 млрд 932 млн руб.

На какие «обстоятельства» год назад закладывалась лишняя треть стоимости? И как они изменились? Эти вопросы пока остаются без ответа.

Симферополь, Ольга Картошина

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