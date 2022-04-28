85 рыболовецких организаций и предпринимателей в Крыму прекратили вылов рыбы и креветок

85 рыболовецких организаций и индивидуальных предпринимателей в Крыму лишились возможности работать в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 24 февраля 2022 года полностью остановлен промысел в северно-западной акватории Черного моря от мыса Херсонес до Каркинитского залива включительно.

В результате «не состоялась путина по камбале-калкану, шпротам, барабуле, ставриде и иных основных промысловых видов, – отмечает крымский премьер. – У 63 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – с началом проведения спецоперации полностью остановлен промысел. Также отсутствует возможность осуществлять промысел креветки у 22 организаций.

Закрытие данных районов промысла наносит непоправимый ущерб экономике рыболовных предприятий, срывает контрактные поставки продукции на предприятия переработки, что в свою очередь в дальнейшем может повлиять на продовольственную безопасность страны».

По словам Гоцанюка, минсельхоз РК направил предложение о выделении из резервного фонда Совета министров Республики Крым денежных средств в размере 12,2 млн рублей для компенсации рыбодобывающим предприятиям понесенного ущерба.

Кроме того, постановлением правительства Российской Федерации предусмотрена компенсация части операционных расходов, в том числе расходов на оплату труда и налоговые отчисления в бюджеты, организациям, осуществляющим промысел в акватории Азовского моря.

Симферополь, Олег Яковенко

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