В разрушенной Волновахе приступают к восстановлению спортивных объектов

В осовобождённом городе Волноваха (ДНР) сохранилась часть спортивных сооружений, несмотря на страшные разрушения. Некоторые требуют капитального ремонта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил начальник отдела спорта министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Константин Горянец.

«В здание детско-юношеской спортивной школы было несколько попаданий снарядов. Сейчас она не в рабочем состоянии, в ней планируется капитальный ремонт», – отметил он.

Вместе с тем, сохранилось футбольное поле и зал для борьбы.

«Эти объекты тоже небезопасно запускать в работу, пока не очистим их от осколков и крупногабаритного мусора», – приводит слова Горянца издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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