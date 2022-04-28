«Это особенно радует»: в Донбассе отступающие нацисты не успели уничтожить архивы

На освобождённых территориях ДНР удалось спасти от уничтожения противником все архивы – не только госрегистрации, прав собственности, но и ЗАГСа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

«Сохранились архивы по всей территории. По Мариуполю особенно радует. Если кто-то менял фамилию или надо подтвердить рождение ребёнка, актовую запись, развод – у нас все возможности есть», – приводит слова Сироватко издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»