Один из главных символов Севастополя выглядит как заброшенная развалина

Севастопольцы возмущены: за 10 дней до празднования Дня Победы один из главных символов города-героя – мемориал «Штык и парус» выглядит как заброшенная развалина. Фотографии опубликовал telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комплекс, действительно, выглядит удручающе: все части обелиска разрисованы неряшливыми граффити и неуместными картинками, сама стела осыпается, покрытие территории разрушается, образовалась куча обломков.

«Для Севастополя это, конечно, позорище», – комментируют горожане. «Памятник и окружающая территория в таком состоянии, что привлекает соответствующее публику».

Одни предлагают найти уличных художников и заставить восстанавливать этот и другие памятники города: «Часов 500 – 800 пусть отработают. Заодно патриотическое воспитание провести». Другие обещают отослать фотографии в администрацию президента.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»