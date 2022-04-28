В Крыму ослабили ковидные ограничения ради Дня Победы

В Крыму ослабили ковидные ограничения на время торжеств, посвященных Дню Победы. Соответствующие изменения внесены в указ главы РК Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности от 17 марта 2020 года, подписанном в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно изменениям запрет массовых мероприятий не распространяется на проведение 6 мая ежегодной республиканской акции «Зажги свечу памяти» на территории мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», посвященной жертвам фашизма; на проведение 8 мая в Керчи факельного шествия к Обелиску славы на горе Митридат, посвященного героям Великой Отечественной войны; на проведение 9 мая мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мининформ РК уже объявил, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в очном режиме – в виде шествия.

Симферополь, Лиана Макоба

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