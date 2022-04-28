Украинский генерал назвал обстрелы территории РФ сознательным действием Киева «на упреждение»

Украинские власти официально не признают ежедневные удары по территории России, чтобы потом выдать жёсткие ответные действия Москвы за «неспровоцированную агрессию».

Напомним, Минобороны РФ уже дважды предупредило, что за разрушением российских объектов последуют удары «по центрам принятия решений в Киеве».

Однако накануне бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко признал, что украинские обстрелы России – это «действия на упреждение» с целью снизить активность войск РФ в ходе спецоперации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Романенко заявил в эфире украинского телевидения.

«Упреждением является то, что поражаются объекты, в том числе и в тех районах на территории противника. Особенно комментировать, как хотят, «расскажите, чем, кто, как?»… Гибридная война, официально занимается определенная позиция – я ее понимаю и поддерживаю, мы официально говорим пока на уровне «солдат бросил окурок, загорелась трава, сухостой» или еще что-то...

Но так или иначе, происходит то, что нам необходимо, и еще с территории той, что нам необходимо – удары туда, где это обеспечивается боеприпасами, горюче-смазочными материалами, то есть, по каналам логистики. Но так или иначе, потом они заводятся в наиболее важные и острые районы ведения боев. Поэтому мы там действуем с упреждением», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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