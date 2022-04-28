При расчистке мариупольского порта найдены десятки трупов неонацистов

В освобождённом неделю назад торговом порту Мариуполя проходит генеральная уборка. В помещениях и на территории сооружения находят всё новые тела оборонявшихся боевиков украинских националистических батальонов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал военкор Семён Пегов.

«На данный момент найдены несколько десятков убитых во время штурма неонацистов. Их тела собирают и передают в соответствующие военно-государственные структуры ДНР», – пишет Пегов у себя в телеграм-канале.

По его словам, накануне в порт прибыла комиссия, в состав которой входят специалисты по морским сооружениям. Мариупольский порт будет полностью восстановлен и в скором времени приступит к полноценной деятельности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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