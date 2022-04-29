В Ялте украли уличные фонари

Жительница Ялты заявила, что у нее украли уличные фонари.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина обратилась в полицию, вора нашли довольно быстро, но фонари вряд ли вернут. 39-летний горожанин рассказал, что работал у пострадавшей разнорабочим, но она мало ему платила. Мужчина решил наказать хозяйку за жадности и украл фонари.

Добычу он продал, а вырученные деньги потратил. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ялта, Лиана Макорба

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