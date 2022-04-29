Открыто рабочее движение по участку восьмого этапа трассы «Таврида»

В Крыму открыли рабочее движение по участку восьмого этапа трассы «Таврида».
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Севастополя, по территории которого проходит участок, для транспорта открыта часть путепровода и моста через реку Черную.
Проезд организован по правой стороне. При этом временная дорога через поселок Сахарная Головка будет закрыта.
Кроме того, изменена схема движения далее по дороге Севастополь – Инкерман: трассе в месте примыкания подъезда к поселку 3-й Гидроузел Водоканала вернут статус главной, а транспортные средства, разворачивающиеся со стороны села Штурмовое в направлении города, будут уступать дорогу остальным участникам движения.
Схема: официальный telegram-канал правительства Севастополя
Севастополь, Олег Яковенко
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