Открыто рабочее движение по участку восьмого этапа трассы «Таврида»

В Крыму открыли рабочее движение по участку восьмого этапа трассы «Таврида».

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Севастополя, по территории которого проходит участок, для транспорта открыта часть путепровода и моста через реку Черную.

Проезд организован по правой стороне. При этом временная дорога через поселок Сахарная Головка будет закрыта.

Кроме того, изменена схема движения далее по дороге Севастополь – Инкерман: трассе в месте примыкания подъезда к поселку 3-й Гидроузел Водоканала вернут статус главной, а транспортные средства, разворачивающиеся со стороны села Штурмовое в направлении города, будут уступать дорогу остальным участникам движения.

Схема: официальный telegram-канал правительства Севастополя

Севастополь, Олег Яковенко

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