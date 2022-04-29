В Ялте объявили премию за «головы» граффитистов

Глава Ялты Янина Павленко пообещала премию за информацию о художниках, нехудожественно разрисовывающих городские стены и другие объекты недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», градоначальница заявила, что в Ялте «вообще быть в принципе не может» граффити и пообещала создать в Массандровском парке зону для молодежи, а также соорудить стену, «которую они будут разукрашивать».

Видимо, понимая, что одна стена молодых уличных художников вряд ли устроит, Павленко решила показательно наказать тех, кто самовыражается где ни попадя:

«Объявляю премию в 50 тысяч рублей тому, кто скажем мне, кто рисует на наших зданиях».

Полагается эта сумма за каждого граффитиста или за всех сразу, а также из каких средств будет выплачена премия, глава ялтинской администрации не уточнила.

Некоторые ялтинцы уверены, что «охота» только подстегнет уличных художников, и граффити в городе станет больше.

Ялта, Олег Яковенко

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