В Крыму начали подавать воду из Северо-Крымского канала аграриям

В Крыму начинают подавать воду из Северо-Крымского канала сельхозпроизводителям.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. Чере6з несколько недель запустили первую насосную станцию, чтобы пропустить воду дальше – до поселка Советский. К концу марта канал полностью заполнился и к нему подключились крупные промышленные предприятия на севере полуострова. К концу апреля обещали дать воду аграриям.

И вот в Красноперекопском районе запущено дождевальное оборудование для орошения сельхозугодий. По словам главы РК Сергея Аксенова, без орошения урожайность зерновых составляла в среднем 31 центнер с гектара, после возобновления поставок воды ожидается до 70 – 80 центнеров с гектара.

Всего на данный момент крымские предприниматели подали заявки на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель. 27 заявок оформлено на получение федеральной субсидии в размере порядка 400 млн рублей для увеличения объемов площадей орошения и закупки систем мелиорации.

«До начала водной блокады за поливной период Крым использовал из канала для орошения порядка 700 миллионов кубометров воды. Все эти объемы подачи воды можно возобновить», – отметил Аксенов и напомнил: «Крымские фермеры в этом году будут получать воду бесплатно, в следующем цена будет не выше 28 копеек за кубометр».

Симферополь, Олег Яковенко

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