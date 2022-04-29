Кудрину пришлось признаться – что он делает по выходным в Израиле

Бурное обсуждение в российском обществе «подозрительных визитов» Алексея Кудрина в Израиль вынудило виновника пересудов лично выступить с публичным объяснением.
Как передаёт корреспондет РИА «Новый День», по словам главы Счётной палаты РФ, он сам решил «пресечь слухи до их появления».
Между тем, слухи эти ходят давно, и самые невероятные: некоторые даже утверждали, что Кудрин отчитывается чуть ли не перед израильской разведкой о делах контрольного финансового органа страны.
«Друзья! Хочу пресечь слухи до их появления. С соблюдением всех необходимых формальностей и получив все разрешения, я снова буду в Израиле – еду на ранее запланированные медицинские консультации. Выступления в Госдуме в мае также по плану», – заявил российский чиновник.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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