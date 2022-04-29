В Крыму задержали экс-депутата и гендиректора управляющей компании при получении взятки в особо крупном размере

В Крыму задержали экс-депутата Законодательного собрания Севастополя, генерального директора ООО «Управляющая компания» города Севастополя при получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, управлением по расследованию особо важных дел установило, что в 2017 году государственное унитарное предприятие Севастополя «Управляющая компания» было преобразовано в частное ООО с таким же названием. Зимой 2018 года представитель некой фирмы обратился к действующему на тот момент гендиректору ООО с предложением заключить договор на уборку зданий и территорий по городу. Тот согласился, но попросил за это передать ему автомобиль «Porsche Cayenne Turbo», принадлежащий знакомому представителя фирмы, а так же деньги в размере 5% от суммы заключенного контракта по результатам приемки выполненных по нему работ – более 4,7 млн рублей.

Позже на автостоянке на улице Пожарова гендиректор ООО «УК» получил ключи от дорогостоящего автомобиля и всю необходимую документацию на транспортное средство. , После этого он заключил от имени ООО «УК» с фирмой договор на уборку зданий и территорий на общую сумму стоимости работ более 94 млн рублей.

26 апреля текущего года бывший гендиректор получил часть требуемой взятки по итогам выполнения контракта, после чего был задержан оперативными сотрудниками службы экономической безопасности УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По местам жительства и бывшей работы фигуранта уголовного дела проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также автомобили.

«Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение по вышеуказанной статье УК РФ и выйти в Киевский районный суд города Симферополя с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения».

Симферополь, Олег Яковенко

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