Осуждённых айтишников освободят от пошива рукавиц

Отбывающие сроки осужденные айтишники могут быть привлечены к удалённой работе по профилю на пользу государства и получать за это определённое денежное вознаграждение.

Как передаёт коррепондет РИА «Новый День», об этом заявил замглавы ФСИН Александр Хабаров.

«Таких специалистов не так много. К нам с этой инициативой выходят в ряде территорий, в ряде субъектов – предприниматели, которые в этой области работают. Мы только на начальном этапе. Если это востребовано, а это, скорее всего, востребовано, думаем, что мы специалистов в этой области не будем заставлять работать на каких-то других производствах», – пообещал Хабаров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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