российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 апреля 2022, 17:13 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Германии украинская беженка напала на украинского беженца из-за русского языка

В Германии украинская беженка из Харькова напала на мужчину, говорившего на русском языке. Видео «схватки» разместили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппонент оказался тоже беженцем из Харькова. Это только усилило возмущение дамы: она устроила мужчине форменный допрос, почему он не говорит по-украински и не остался защищать родину. Причем, спорила с земляком она исключительно по-русски. Украинку в ее гневе поддерживал другой мужчина, который тоже говорил на русском, не остался на Украине и утверждал, что он «с Харькова».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,