В Германии украинская беженка напала на украинского беженца из-за русского языка

В Германии украинская беженка из Харькова напала на мужчину, говорившего на русском языке. Видео «схватки» разместили в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оппонент оказался тоже беженцем из Харькова. Это только усилило возмущение дамы: она устроила мужчине форменный допрос, почему он не говорит по-украински и не остался защищать родину. Причем, спорила с земляком она исключительно по-русски. Украинку в ее гневе поддерживал другой мужчина, который тоже говорил на русском, не остался на Украине и утверждал, что он «с Харькова».

Симферополь, Олег Яковенко

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