российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 мая 2022, 09:42 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость ковидом в Севастополе за месяц снизилась почти в 4 раза

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе за апрель снизилась почти в 4 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте в городе было выявлено 5 тысяч 996 заболевших, в минувшем месяце – 1 тысяча 641.

Смертность сократилась в 3 раза: со 155 летальных исходов в марте до 52 в апреле.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 83,5 тысячи инфицированных, или 16% от официальной численности населения города. Жертвами инфекции стали 2 тысячи 328 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,