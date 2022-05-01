Заболеваемость ковидом в Севастополе за месяц снизилась почти в 4 раза

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе за апрель снизилась почти в 4 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в марте в городе было выявлено 5 тысяч 996 заболевших, в минувшем месяце – 1 тысяча 641.

Смертность сократилась в 3 раза: со 155 летальных исходов в марте до 52 в апреле.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 83,5 тысячи инфицированных, или 16% от официальной численности населения города. Жертвами инфекции стали 2 тысячи 328 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

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