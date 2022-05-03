В Крыму заболеваемость коронавирусом сократилась в 5 раз

В Крыму заболеваемость коронавирусом в течение месяца сократилась в 5 раз: за март было выявлено более 16,5 тысяч вновь инфицированных, за апрель – 3 тысячи 349.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со смертностью ситуация сложнее. В Март е было зафиксировано 207 летальных исходов, в апреле – 131.

За минувшие сутки в РК зарегистрировано 53 новых случаев заболевания. От инфекции умерли 3 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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