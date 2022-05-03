СК РФ обвинил 287 украинских силовиков и политиков в геноциде

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 287 украинских силовиков и политиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», их обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в геноциде. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, добавив, что в списке бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, бывшие министры обороны Валерий Гелетей и Степан Полторак, первый заместитель и заместители министра обороны Иван Руснак, Игорь Павловский, Олег Шевчук, Александр Дублян, командиры отдельных подразделений ВСУ и участники нацбатальонов.

«Основная масса преступлений украинских силовиков – это обстрелы мирного населения из артиллерийских орудий, тактических ракетных комплексов, миномётов, стрелкового оружия», – цитирует Бастрыкина RT.

Потерпевшими признаны более 59 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч несовершеннолетних. Сумма ущерба, уже предъявленного к возмещению материального и морального вреда, составляет десятки миллиардов рублей.

Москва, Игорь Юров

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