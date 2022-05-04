В ближайшие дни в Крыму будет дождливо и огнеопасно

Первая рабочая неделя мая в Крыму будет дождливой.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 3 дня на полуострове ожидаются осадки: сегодня просто дожди, 5 и 6 мая – с грозами.

При этом, несмотря на сравнительно невысокую температуру воздуха (днем будет от +14 до +19), в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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