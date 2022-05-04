В Крыму управляющая компания буквально заточила двух инвалидов в квартире

В Евпатории два инвалида оказались отрезаны от мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать и дочь, страдающие артритом и ДЦП, передвигаются на инвалидных колясках. Раньше они спокойно выбирались на улицу по пандусу в подъезде. Но года назад пандус убрали – он мешал соседям.

«Убрали без нашего ведома. Сказали: вы редко выходите, зачем он нужен?», – рассказывает одна из женщин.

В итоге горожанки оказались заперты в квартире. От голода они не умирают – продукты приносит соцработник. Но они не могут попасть к врачу: одной нужен стоматолог, другой – ревматолог, а такие специалисты на дом не приходят. Да, и гулять на свежем воздухе женщинам необходимо, но сделать это невозможно.

Горожанки неоднократно звонили и писали в управляющую компанию, но все их обращения остались без ответа, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Евпатория, Лиана Макоба

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