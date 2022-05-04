За 2 ковидных года в большинстве муниципалитетов Крыма снизилась численность населения

За 2 года пандемии коронавируса (с марта 2020 по апрель 2022) численность населения выросла только в 5 муниципалитетах Крыма и в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число жителей полуострова за прошедшие 2 года увеличилось более чем на 25 тысяч человек. Однако в большинстве муниципалитетов фиксируется отток населения.

Так, по данным Росстата, в РК рост численности зафиксирован только в 2 городах из 11 (это Алушта и Феодосия) и в 3 сельских районах из 14-ти (Сакский, Симферопольский и Черноморский).

В обеих столицах Крым (административная – Симферополь, летняя – Ялта) численность населения за 2 года уменьшилась, пишет telegram-канал «Территория Крым».

Наибольшее увеличение количества жителей за 2 года зафиксировано в Севастополе – плюс 16,2%. В Крыму показатели гораздо скромнее: максимальный прирост отмечен в Симферопольском районе – но это всего 2,8%. А больше всего численность населения сократилась в Ленинском районе – на 3,2%.

Симферополь, Лиана Макоба

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