Ученые озвучили заключение о безопасности воды в Северо-Крымском канале

Ученые севастопольского Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН озвучили данные лабораторных исследований первых проб воды в Северо-Крымском канале, взятых в марте на севере полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ показал, что вода полностью пригодна и для сельхознужд, и для употребления человеком.

«Всем нормам соответствует, по всем определенным элементам, включая радионуклиды, – цитирует «Новый Севастополь» руководителя отдела радиационной и химической биологии института Наталью Мирзоеву. – То есть превышения уровня вмешательства и предельно допустимых норм, предельно допустимых концентраций для питьевой воды, не обнаружено – можно пить и поливать спокойно».

При этом в отделе радиационной и химической биологии зафиксировали концентрацию растворенного стронция-90 в воде Северо-Крымского канала, соответствующую уровню концентрации этого радионуклида в Нижнем Днепре весной 1988-го года. Концентрация в восемь раз ниже предельно допустимого значения, однако в 2011 году этот показатель был на порядок ниже. Специалисты связывают ситуацию с плановым осушением водоема-охладителя Чернобыльской АЭС: воду начали сбрасывать в Припять, а оттуда по каскаду днепровских водохранилищ она попадает в нижние части Днепра и Северо-Крымский канал.

Севастополь, Лиана Макоба

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