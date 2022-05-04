Завершено расследование в отношении крымчанки, выбросившей ребенка из окна

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Судака, выбросившей из окна своего ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 22 января в поселке Новый Свет: в ходе семейной ссоры мать затащила 8-летнюю дочь из комнаты в кухню и вытолкнула ее из окна квартиры на четвертом этаже. Девочка погибла.

Следствие установило, что женщина страдает тяжелым психическим расстройством и в момент трагедии была невменяема.

Дело направлено в суд, сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Судак, Олег Яковенко

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