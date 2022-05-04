Туристы отказываются платить за посещение крымских природных достопримечательностей и устраивают скандалы

Туристы отказываются платить за посещение крымских особо охраняемых природных территорий: им кажется, что их пытаются обобрать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2021 года попытки ввести оплату за посещение крымских природных достопримечательностей признавались незаконными. Прокуратура по жалобам туристов проводила проверки и требовала прекратить нарушения. Правда, между проверками и требованиями проходило достаточно много времени, и взимающие плату успевали пройти пик сезона с хорошей прибылью.

С 2021 года плату за вход в Ялтинский горно-лесной, Опукский и Казантипский заповедники стали взимать официально – 150 рублей с каждого туриста. Крымчанам разрешили посещать ООПТ бесплатно (подтверждением регистрации на полуострове). Однако некоторые туристы платить категорически отказываются.

Очередной скандал произошел на днях на подходе к водопаду Учан-Су. Видео инцидента разместили в соцсетях. «Это народное достояние! Мы являемся гражданами России и не собираемся платить 150 рублей шаравам каким-то», – негодовала одна из туристок в ответ на просьбу госинспекторов предъявить билет.

В ФГБУ «Заповедный Крым» придерживаются прямо противоположной позиции: «Водопад Учан-Су – это не «народное достояние, принадлежащее всем жителям России», а эколого-просветительский объект особо охраняемой природной территории федерального значения», – цитирует «КП» сотрудников дирекции ФГБУ, подчеркивающих, что плата за его посещение взимается в соответствии с постановлением правительства РФ, и за проход без оплаты представители лесной охраны могут составить протокол об административном правонарушении или доставить в отделение полиции.

Отметим, что при обсуждении инцидента в соцсетях мнения крымчан разделились: одни решили, что «крепкие парни», требующие у туристов оплату, – это «понаехи», решившие «на халяву поднять деньжат», другие сетовали, что в Крыму никак не могут избавиться от пережитков украинского прошлого, и лишь некоторые выражали уверенность, что плата взимается законно, а собранные деньги идут на поддержание чистоты на тропе к Учан-Су.

Ялта, Лиана Макоба

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