В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады

Транспортная блокада Крыма, организованная Украиной, прорвана. Об этом заявил советник главы РК Олег Крючков.

Как уже сообщал «Новый День», с 27 декабря 2014 года в Крым перестали ходить украинские пассажирские поезда, затем было закрыто автобусное сообщение и заблокированы грузоперевозки любыми видами транспорта.

Теперь железнодорожные ветки, соединяющие Херсонскую область Украины и Крым, восстановлены. Решается вопрос о возобновлении пассажирских и грузовых перевозок. Автомобильное сообщение было налажено ранее – с конца марта херсонские фермеры привозят на полуостров свою продукцию.

В самой Херсонской области снова начал работать городской и междугородний транспорт.

Симферополь, Олег Яковенко

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