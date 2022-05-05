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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 5 мая 2022, 09:07 мск

Новости Крым

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В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады

Транспортная блокада Крыма, организованная Украиной, прорвана. Об этом заявил советник главы РК Олег Крючков.

Как уже сообщал «Новый День», с 27 декабря 2014 года в Крым перестали ходить украинские пассажирские поезда, затем было закрыто автобусное сообщение и заблокированы грузоперевозки любыми видами транспорта.

Теперь железнодорожные ветки, соединяющие Херсонскую область Украины и Крым, восстановлены. Решается вопрос о возобновлении пассажирских и грузовых перевозок. Автомобильное сообщение было налажено ранее – с конца марта херсонские фермеры привозят на полуостров свою продукцию.

В самой Херсонской области снова начал работать городской и междугородний транспорт.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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