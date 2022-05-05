В Севастополе зафиксирован новый минимум заболеваемости ковидом

В Севастополе зафиксирован новый минимум заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки выявлено всего 5 новых случаев – такие показатели отмечались в городе 2 года назад, когда только начиналась первая волна эпидемии.

При этом госпитализировано 14 человек – очевидно, что у заболевших ранее состояние резко ухудшилось. И это тревожный симптом в текущей ситуации. В городе вообще отмечается высокий процент госпитализаций. Так, в апреле лечить в стационера пришлось более трети заболевших, за первые 4 дня мая госпитализировано более половины от общего числа вновь выявленных инфицированных.

Севастополь, Лиана Макоба

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