Мусульмане Крыма получили квоту на паломничество в Мекку

Мусульмане Крыма готовятся совершить паломничество в Мекку. Об этом сообщил муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предыдущие 2 года крымчане не совершали хадж из-за пандемии коронавируса. Но сейчас, когда ситуация несколько улучшилась, началась подготовка.

По словам Аблаева, в текущем году квоту для мусульман России сократили. В итоге, если в 2019 году паломничество совершили 975 крымчан, то на этот раз в хадж отправятся 270 – 300 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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