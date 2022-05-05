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Четверг, 5 мая 2022, 13:55 мск

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В Ялте здание обрушилось на припаркованные автомобили

Фото: официальный telegram-канал Янины Павленко

В Ялте старый дом обрушился на припаркованные автомобили. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Спендиарова. Стена рухнула у здания №9а (бывший молокозавод) и завалила 5 автомобилей, припаркованных рядом.

Фото: официальный telegram-канал Янины Павленко

Сейчас на месте работают службы реагирования. Два соседних дома пришлось отключить от газоснабжения.

Ялта, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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