В Ялте здание обрушилось на припаркованные автомобили

В Ялте старый дом обрушился на припаркованные автомобили. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Спендиарова. Стена рухнула у здания №9а (бывший молокозавод) и завалила 5 автомобилей, припаркованных рядом.

Фото: официальный telegram-канал Янины Павленко

Сейчас на месте работают службы реагирования. Два соседних дома пришлось отключить от газоснабжения.

Ялта, Лиана Макоба

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