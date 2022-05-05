В Крыму устроили опасный детский аттракцион

На набережной имени Ленина в Ялте устроили опасный детский аттракцион.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в прогулочной зоне открыли прокат детских электромобилей и дрифт-картов. При этом территорию, на которой катались дети, не огородили: по ней свободно передвигались прохожие, что могло привести к столкновениям. Кром того, дети могли выехать в акваторию Черного моря.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В рамках следствия проведены обыски и выемки документов по местам хранения и складирования транспортных средств, изъято 24 дрифт-кара и 18 электромобилей.



Ялта, Лиана Макоба

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