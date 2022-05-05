Во время обрушения стены в Ялте пострадал человек

Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены в Ялте, так как во время инцидента пострадал человек.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем на улице Спендиарова рухнула стена здания №9а (бывший молокозавод).
«Организована проверка исполнения требований законодательства при проведении работ по демонтажу нежилого здания в Ялте. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей, находящихся недалеко от сооружения, а также повреждены пять транспортных средств и газопровод», – сообщили в прокуратуре.
В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям местных чиновников, осуществляющих муниципальный контроль.
Ялта, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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