Во время обрушения стены в Ялте пострадал человек

Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены в Ялте, так как во время инцидента пострадал человек.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем на улице Спендиарова рухнула стена здания №9а (бывший молокозавод).

«Организована проверка исполнения требований законодательства при проведении работ по демонтажу нежилого здания в Ялте. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей, находящихся недалеко от сооружения, а также повреждены пять транспортных средств и газопровод», – сообщили в прокуратуре.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям местных чиновников, осуществляющих муниципальный контроль.

Ялта, Лиана Макоба

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