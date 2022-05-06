В Крыму офицеры МВД задержаны за получение взятки в особо крупном размере

Высокопоставленные сотрудники управления МВД по Симферополю задержаны за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, летом 2021 года в органы внутренних дел по Республике Крым поступило обращение из МВД по Республике Казахстан о содействии в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Установив местонахождение фигуранта уголовного дела, объявленного в розыск за совершение мошенничества, трое сотрудников симферопольского УМВД предложили ему за взятку в размере 1,5 млн рублей, не сообщать о его местоположении. И пригрозили в случае отказа экстрадировать в Республику Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

Мужчина перечислил на указанный счет 1 млн рублей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым.

В рамках следствия на работе и дома у фигурантов провели обыски, изъяты деньги, электронные носители информации, документация, представляющая интерес для расследования уголовного дела.

Заместителю начальника полиции УМВД по городу Симферополю и двум руководящим сотрудникам уголовного розыска УМВД предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ – получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Симферополь, Олег Яковенко

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