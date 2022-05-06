На выходные в Крыму объявлено экстренное предупреждение

Выходные в Крыму обещают быть теплыми, но пожароопасными – объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7-9 мая на полуострове осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать +22 градусов. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.

В центральных районах Крыма сохранится, в восточных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

10 мая прогнозируется понижение температуры – днем до +15 – и грозы.

Симферополь, Лиана Макоба

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