На выходные в Крыму объявлено экстренное предупреждение

Выходные в Крыму обещают быть теплыми, но пожароопасными – объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7-9 мая на полуострове осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать +22 градусов. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду.
В центральных районах Крыма сохранится, в восточных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность.
10 мая прогнозируется понижение температуры – днем до +15 – и грозы.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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