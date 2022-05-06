В Крыму снова пошла в рост заболеваемость ковидом

В Крыму в очередной раз пошла в рост заболеваемость коронавирусом. Пока показатели увеличиваются незначительно, чтобы говорить о тенденции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1-го и 3-го мая был зафиксирован минимум омикрон-волны – в эти дни выявили по 51 новому случаю. 4-го мая зарегистрировано 54 вновь заболевших, 5-го – 55.

В Севастополе отмечается очередной «отскок» – после 5 выявленных 4 мая случаев вчера зафиксировали 38. В городе продолжает расти число госпитализаций – за минувшие сутки в больницы доставили 21 инфицированного.

В четверг на полуострове умерли от ковида 4 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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