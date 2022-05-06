В Крыму обнаружили пещеру, которую считали легендой

В Крыму нашли новую пещеру. Точнее – об ее существовании местные жители рассказывали давно, но спелеологи долго не могли ее обнаружить и считали легендой.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, пещера находится в окрестностях села Строгоновка (Симферопольский район) на горе Кара-Оба, на правом берегу реки Малый Салгир. Что проникнуть внутрь, нужно добраться до скалного выступа под обрывом и спуститься в 3-метровый «колодец».

По словам доцента кафедры истории древнего мира и средних веков Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Владимира Руева, о пещере ему неоднократно рассказывал дед, в годы Великой Отечественной войны воевавший в партизанском отряде. Но найти пещеру не удавалось. Оказалось, что вход был закрыт земляной дерновой пробкой, теперь она просела, и провал, ведущий в «колодец», стал заметен.

Сама пещера оказалась небольшой – ее протяженность около 29 метров. Основные галереи расположены в тектонических трещинах. Внутри ученые обнаружили надписи, датируемые 1914 годом, а также костные останки крупных животных. Специалисты предполагают, что это могут быть ископаемые млекопитающие.

Кстати, оказалось, что в пещере обитают несколько летучих мышей, относящихся к виду большого подковоноса. Это означает, что где-то может быть второй «вход», либо дерн, закрывавший лаз, провалился несколько раньше, чем это обнаружили специалисты.

Симферополь, Лиана Макоба

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