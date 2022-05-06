Чужое под видом своего: в Крыму рассказали об импортозамещении в России

Приборостроительное оборудование, производимое на отечественной элементной и компонентной базе, не может конкурировать на рынке бытовых приборов, поскольку существенно уступает зарубежным аналогам по цене и техническим характеристикам. Об этом сообщил доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института Крымского федерального университета Дмитрий Филиппов.

«Если анализировать отрасль станкоинструментальной промышленности в России, то с 2015 года, в момент, когда начали активно вводить санкции, на государственном уровне были утверждены соответствующие планы по импортозамещению в различных технологических направлениях. Например, по комплектующим к станкам, в том числе ультрапрецизионным станкам с числовым программным управлением (ЧПУ), наблюдалась полная импортная зависимость, что означает, что в нашей стране они не производились», – рассказал Дмитрий Филиппов.

По его словам, в Крымском федеральном университете есть наработки в области технологий и способов изготовления электроприводов для станков с ЧПУ, в том числе линейных, которые имеют хорошие характеристики по сравнению с ведущими зарубежными производителями.

«В профильной лаборатории вуза учёные занимаются разработкой двигателей, которые могут применяться, в том числе и в станкоинструментальной промышленности. Стоит особо отметить, что в России никто не производит двигатели, которые могут использоваться в прецизионном оборудовании. Но, даже учитывая наши серьезные наработки в этом направлении, мы так и не смогли найти поддержку среди заинтересованных организаций. На мой взгляд, мы стали сильно зависимы от импорта в этой отрасли», – отметил специалист.

В качестве подтверждения того, как на деле происходит импортозамещение в двигателестроении, эксперт привел реальный случай. Для проведения исследований в инновационную технологическую лабораторию электромеханических систем Крымского федерального университета закупили стандартный двигатель заводского производства, но при изучении его технических характеристик стало ясно, что он изготовлен не в России.

«Используя стендовое оборудование в лабораторных условиях, мы определили его реальные характеристики и выяснили, что вместо 11 киловатт заявленной мощности, двигатель выдает немного больше семи. Оказалось, нам продали продукт, якобы отечественного производства, который к тому же не соответствует заявленным техническим параметрам. Не исключаю, что импортозамещение в России в ряде отраслей происходит именно таким способом», – цитирует Филиппова пресс-служба КФУ.

По его словам, малая доля производимых отечественных станков, учитывая стратегическое значение отрасли, связана с небольшим внутренним рынком. В то же время свой продукт будет иметь на рынке высокую добавленную стоимость, поскольку считается оборудованием высокого класса.

Дмитрий Филиппов также отметил заинтересованность к этой сфере среди молодых специалистов.

«Программистов в отличие от инженеров-конструкторов подготовить проще. Во многом это связано с тем, что человек для работы не использует специализированное оборудование. Инженер-конструктор или инженер-технолог должен не только разбираться в программном обеспечении, но он также обязан знать материаловедение, технологию изготовления и обработки материалов, иметь опыт работы на станках современного предприятия. Такого специалиста не просто подготовить, его образование гораздо дороже, чем у программиста, но при этом его оплата труда будет ниже. Это парадокс сегодняшнего времени», – добавил он.

Симферополь, Олег Яковенко

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