В Севастополе полицию пересаживают на водные скутеры и лошадей

Летом в акватории Севастополя будут работать полицейские на скутерах, а осень в городе появится конная полиция. Об этом сообщил начальник городского управления МВД генерал-майор полиции Павел Гищенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скутеры уже получены. Закуплена и техника для перевозки и обслуживания лошадей. Началось строительство конюшни – пустить здание в строй должны к концу июля. А первые конные патрули планируется отправить на дежурство в августе-сентябре.

Отметим, что конная полиция – это не севастопольское ноу-хау. В Москве конная милиция появилась в 1918 году. Его основной задачей было обеспечение порядка в городе и за его пределами, особенное внимание уделялось охране железнодорожных путей, борьбе с бандитами, мародерами и спекулянтами.

В 1980 году кавалерийский дивизион был выведен из состава оперативного полка милиции и преобразован в полк патрульно-постовой службы. Это подразделение существует до сих пор. Кроме того, сегодня конная полиция действует в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Кемерове, Красноярске и Новосибирске.

Основные задачи этих подразделений – патрулирование парков, обеспечение безопасности на различных мероприятиях, предупреждение правонарушений. Считается, что конная полиция весьма эффективна на пересеченной местности и при подавлении беспорядков.

Севастополь, Олег Яковенко

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