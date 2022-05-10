Посольство ДНР в России откроется в июне

Представители ДНР в Москве подобрали подходящее место для посольства республики. Открытие намечено на июнь.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила Чрезвычайный и полномочный посол ДНР в Российской Федерации Ольга Макеева.
По её словам, ещё остаются некоторые организационные вопросы.
«Сейчас ведется активная подготовка к организации офисной работы. Также необходимо пройти определенные регистрационные и аккредитационные процедуры», – приводит слова посла Донецкое агентство новостей.
Напомним, ранее Ольга Макеева занимала пост заместителя председателя народного Совета ДНР.
Симферополь, Валентин Карамазов
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