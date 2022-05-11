В Крыму объявили о чрезвычайной пожарной опасности

В Крыму сохраняется экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 – 13 мая в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах сохранится высокая пожарная опасность.

Высокий уровень пожарной опасности установлен и в Севастополе. В связи с этим в лесничествах региона начал действовать усиленный режим дежурства. Организованные мобильные группы МЧС осуществляют патрулирование участков леса, где существует особая пожарная опасность.

Вход в леса пока разрешен, однако жителей полуострова и туристов призывают соблюдать элементарные меры безопасности: не бросать горящие спички и сигареты на лесной территории и зеленых участках вблизи лесных насаждений.

Симферополь, Лиана Макоба

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