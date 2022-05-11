В Крыму зафиксирован новый минимум заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировано 42 новых случая. В последний раз такой уровень отмечался в августе 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», волна заболеваемости, вызванная штаммом «омикрон» стала самой мощной и самой стремительной с начала пандемии ковида. Суточная выявляемость, достигнув к 11 января 2022 года 56 случаев. Вновь начала расти и через месяц в РК выявляли уже более 1 тысячи заболевших в день. Максимум зафиксирован 19 февраля – 1 тысяч 362. После этого показатели пошли на спад. 1 мая был зафиксирован 51 новый случай, после этого уровень заболеваемости снова немного поднялся, но 10 мая зарегистрировано 42 случая.

От инфекции умер 1 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано более 182 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 5 тысячи 258 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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